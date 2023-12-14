من حملة البلدية

البلدية: تحرير 26 مخالفة وتوجيه 21 انذار بالعارضية الحرفية والضجيج

14 ديسمبر، 2023
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في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة.

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقتي العارضية الحرفية والضجيج للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.

وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د. ناصر الرشيدي بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقتي العارضية الحرفية والضجيج على المحلات والاعلانات قد أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تنوعت ما بين استغلال مساحه ووضع اعلان بدون ترخيص بالاضافة الى توجيه 21 انذار.

وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

المصدر
بلدية الكويت
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14 ديسمبر، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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