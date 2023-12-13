دوري أبطال أوروبا: سان جرمان وبورتو يكملان عقد ثمن النهائي

أكمل باريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي عقد الفرق المتأهلة الى ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بتعادل الاول مع مضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 1-1، وفوز الثاني على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 5-3 الأربعاء في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات.

وضمن سان جرمان وصافة مجموعة “الموت” السادسة برصيد ثماني نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين أمام ميلان الايطالي الفائز على مضيفه نيوكاسل الانكليزي 2-1، والامر ذاته بالنسبة لبورتو الذي حسم المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف برشلونة الاسباني الذي سقط امام مضيفه انتويرب البلجيكي 2-3.

ولحق سان جرمان وبورتو ببايرن ميونيخ واف سي كوبنهاغن الدنماركي (المجموعة الاولى) وأرسنال الانكليزي وأيندهوفن الهولندي (الثانية) وريال مدريد الاسباني ونابولي الإيطالي (الثالثة) وريال سوسييداد الاسباني وإنتر ميلان الإيطالي (الرابعة) وأتلتيكو مدريد الاسباني ولاتسيو الايطالي (الخامسة) وبوروسيا دورتموند (السادسة) ومانشستر سيتي الانكليزي ولايبزيغ الالماني (السابعة) وبرشلونة (الثامنة).

وتسحب قرعة ثمن النهائي الإثنين المقبل.

سان جرمان يخرج من عنق الزجاجة

خرج سان جرمان من عنق الزجاجة بتعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 مستغلا في الوقت ذاته سقوط نيوكاسل على ارضه امام ميلان 1-2.

وحقق سان جرمان الاهم بانتزاعه نقطة واحدة من دورتموند منحته المركز الثاني في مجموعته وراء اصحاب الارض وبالتالي سيواجه فريقا قويا في ثمن النهائي قد يكون برشلونة او ريال مدريد او مانشستر سيتي حامل اللقب او بايرن ميونيخ.

وغاب عن سان جرمان جناحه الايمن السريع عثمان ديمبيليه بسبب الايقاف، فحل بدلا منه راندال كولو مواني في حين لعب على الجبهة المقابلة برادلي باركولا، وكيليان مبابي في مركز قلب الهجوم.

وشهدت المباراة فرصا عديدة من الفريقين دون ان ينجح اي منهما في ترجمتها الى هدف.

وانتظر دورتموند الدقيقة 51 لافتتاح التسجيل عبر كريم اديمي، لكنه لم ينعم كثيرا بتقدمه لان سان جرمان ادرك التعادل بعدها بخمس دقائق عبر وارن زاير-ايمري (56).

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، حقق ميلان الاهم عندما قلب تخلفه امام نيوكاسل صاحب الارض الى فوز 2-1 وانتزع منه بطاقة الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل عبر البرازيلي جولينتون (33)، ورد ميلان بهدفي الاميركي كريستيان بوليسيك (59) والبديل النيجيري صامويل تشوكويزي (84).

بورتو يكرم وفادة شاختار

وأكرم بورتو وفادة ضيفه شاختار دانييتسك 5-3 على ملعب “استاديو دو دراغاو” في بورتو.

وفرض البرازيلي غالينو نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 9 و43 وصنع الهدفين الثالث للدولي الإيراني مهدي طارمي (62) والرابع للقائد المخضرم بيبي (76)، وأضاف فرانشيسكو كونسيساو الخامس (82)، فيما سجل دانيلو سيكان (29) والكندي ستيفن أوستاكيو (73 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي إغينالدو (88) اهداف الضيوف.

وكان بورتو، بطل 1987 و2004، بحاجة الى التعادل فقط لحسم وصافة المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين (فاز الفريق البرتغالي 3-1 في الجولة الاولى)، لكنه فرض سيطرته وحسم اللقاء في صالحه بفوز مستحق.

ورفع بورتو رصيده الى 12 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف برشلونة الاسباني الذي مني بخسارة مفاجئة أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي 2-3، فيما يبقى عزاء الفريق الأوكراني المركز الثالث وخوض ملحق ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وضمن برشلونة صدارة المجموعة رغم خسارته امام مضيفه أنتويرب 2-3.

وبكر أنتويرب بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة الثانية عبر أرثر فيرميرين، وأدرك فيران توريس التعادل للنادي الكاتالوني في الدقيقة 35 اثر تمريرة من لامين جمال.

وأعاد الهولندي فنسنت يانسن التقدم لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من النيجيري الحسن يوسف (56).

وأبقى تشافي على بيدري والبرتغاليين جواو كانسيلو وجواو فيليكس والألماني إلكاي غوندوغان والبرازيلي رافينيا على دكة البدلاء، قبل أن يدفع ببيدري وغوندوغان وكانسيلو في الدقيقة 60 دون نتيجة حتى تمكن الواعد غويو، بديل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في إدراك التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

لكن فرحة النادي الكاتالوني لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث سجل الفرنسي جورج لينيخينا هدف الفوز للفريق البلحيكي (90+3).

العلامة الكاملة لسيتي

قاد شباب مانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب فريقهم الى الفوز على النجم الاحمر الصربي 3-2 وبالتالي تحقيق العلامة الكاملة.

وحذا سيتي حذو ريال مدريد الاسباني الذي حقق بدوره العلامة الكاملة في دور المجموعات.

واجرى المدرب الاسباني لسيتي بيب غوارديولا تسعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد لوتون تاون (2-1) في الدوري الانكليزي الاحد، ومنح الفرصة لعنصر الشباب حيث اشرك المهاجم ميكا هاميلتون في اول مباراة رسمية له في الفريق الاول بالاضافة الى النروجي اوسكار بوب.

وكان هاميلتون (20 عاما) الذي انضم الى صفوف سيتي في التاسعة من عمره، تدرج في الفئات العمرية للفريق قبل ان يمنحه المدرب فرصته الاولى ضد النجم الاحمر فكان عند حسن ظنه.

وافتتح هاميلتون التسجيل عندما راوغ احد مدافعي النجم الاحمر داخل المنطقة واطلق كرة قوية سكنت اعلى الشباك (19).

واضاف بوب، وهو الاخر يبلغ العشرين من عمره، الهدف الثاني بعد ان تلاعب بالدفاع وسدد كرة زاحفة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (61).

والهدف هو الاول لبوب ايضا في صفوف مانشستر سيتي.

ورد الفريق الصربي بهدف للكوري الجنوبي إن-بيوم هوانغ بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة (76)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لسيتي الذي اقتنص ركلة جزاء انبرى لها كالفن فيليبس بنجاح (85).

والهدف هو الاول ايضا لفيليبس في صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه اليه قادما من ليدز يونايتد قبل موسمين لكنه لم يحصل على فرصة اللعب كثيرا وعلى الارجح سيغادر الفريق في سوق الانتقالات الشتوية كما رجحت وسائل اعلام انكليزية في الايام الاخيرة.

ورد النجم الاحمر بهدف شرفي ثان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجله البديل الكسندر كاتاي.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب لايبزيغ الالماني الذي كان ضامنا تأهله بدوره، على يونغ بويز السويسري 2-1. جاءت اهداف المباراة في مدى خمس دقائق مطلع الشوط الثاني حيث سجل للفائز السلوفيني بنجامين سيسكو (51) والسويدي اميل فورسبرغ (56)، وللخاسر الغامبي ابريما كولي (53).

وضمن أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0 سجلهما الفرنسي أنطوان غريزمان (6) والبرازيلي صامويل لينو (51).

وكان أتلتيكو مدريد بحاجة الى التعادل فقط لضمان الصدارة بيد أنه حقق الفوز مؤكدا صحوته بانتصار ثالث تواليا ورابع في دور المجموعات.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده الى 14 نقطة بفارق أربع نقاط أمام لاتسيو الذي كان مطالبا بالفوز لانتزاع الصدارة وتفادي مواجهة الفرق الكبيرة في ثمن النهائي، لكنه مني بخسارة هي الثانية له في دور المجموعات.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، حقق سلتيك الاسكتلندي فوزا معنويا على ضيفه فينورد الهولندي 2-1.