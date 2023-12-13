وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري

“الأوقاف”: 45 ألفا سجلوا في المنصة المركزية لموسم الحج المقبل

13 ديسمبر، 2023
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أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاربعاء تسجيل 45 ألف شخص في المنصة المركزية للحج لعام 2024 الموافق 1445 هجرية بعد إغلاق التسجيل في المنصة اليوم الأربعاء.

وقال وكيل الوزارة الدكتور بدر المطيري في تصريح صحفي إن الحصة المخصصة لحجاج دولة الكويت هي 8 آلاف حاج مؤكدا خضوع القبول للمعايير التي وضعتها الوزارة مشيرا الى أن الوزارة قامت بفرز الحجاج المقبولين مباشرة والذين وصلت لهم رسائل نصية عبر هواتفهم من خلال الارقام التي قاموا بتسجيلها في الطلب.

ودعا المطيري المقبولين إلى استكمال عملية تسجيلهم لدى الحملات خلال 5 ايام فقط من خلال معرض الحج والعمرة الخامس الذي سينطلق غدا الخميس ويستمر مدة اسبوع في أرض المعارض بمشرف صالة رقم 8 ليطلع الزوار والحجاج على الخدمات المقدمة من الحملات المشاركة.

المصدر
كونا
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13 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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