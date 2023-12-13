د. منار العنزي: العدوى الفطرية أكثر الأمراض الجلدية شيوعا خلال موسم الأمطار

قالت رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمستشفى مبارك الكبير وأمين صندوق رابطة أطباء الجلد الكويتية الدكتورة منار العنزي إن العدوى الفطرية من أكثر الأمراض شيوعا خلال موسم الأمطار.

وأضافت الدكتورة العنزي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الالتهابات الفطرية تنتشر بسبب زيادة الرطوبة التي توفر الظروف المثالية لها مشيرة إلى أن الطقس البارد وانخفاض معدلات الرطوبة يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه وإصابتها بالحكة والأكزيما.

وأكدت ضرورة المحافظة على البشرة خلال هذه الفترة من السنة باستعمال الكريمات المرطبة التي من المفضل وضعها مباشرة بعد الاستحمام بشكل يومي وتجنب الاستحمام بمياه ساخنة جدا واستبدالها بمياه فاترة وتقليل الوقت المستغرق في الاستحمام.

وأشارت إلى أهمية تناول الخضار والفواكة بمختلف أنواعها لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات وضرورة الإكثار من الأطعمة الغنية بالفيتامين (سي) التي تحفز كفاءة الجهاز المناعي ليحارب أمراض الجلدية في موسم الشتاء.

ولفتت إلى أن فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة أطباء الجلد الكويتية ستنطلق السبت المقبل برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ويسلط الضوء على أحدث الأبحاث العلمية في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية المنتشرة مثل التهاب الجلد التأتبي وحب الشباب والصدفية.

واعتبرت العنزي وهي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر أنه المؤتمر الأضخم في دولة الكويت لطب الجلدية والليزر والتجميل مبينة أنه سيلقي الضوء على آخر ما توصل إليه العلم في الأمراض الجلدية وعلاجها وأمراض الشعر والأظافر والطب التجميلي والعلاج بالليزر والعلاجات البيولوجية لمرض الصدفية والإكزيما التأتبية والبهاق والثعلبة وجراحة الجلد والعلاج بالليزر.

وأوضحت أن المؤتمر سيضم عدة نشاطات منها أكثر من 25 ورشة عمل و90 محاضرة بمشاركة 60 محاضرا عالميا من داخل دولة الكويت وخارجها مشيرة إلى أنه يهدف إلى التشجيع على البحث العلمي والمساهمة بأفضل الطرق للارتقاء بالخدمات الصحية في هذا المجال.