انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024

انتهت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) عمليات التصويت في لجان الاقتراع الفرعية والبالغ عددها 11 ألفا و361 لجنة على مستوى محافظات مصر في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ونفى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري في مؤتمر صحفي صحة الشائعات المتداولة حول قيام الهيئة بتمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم رابع مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يعرض من الأساس على مجلس إدارة الهيئة لكي يصدر بشأنه ثمة قرار.

وثمن وعي المواطنين المصريين وحرصهم على المشاركة الكبيرة في العملية الانتخابية على مدى أيامها الثلاثة مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت إقبالا كبيرا وكثيفا لم تشهده البلاد من قبل على نحو يشير إلى أن نتيجة الحضور ستكون تاريخية.

فيما أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري في بيان ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات مشددا على ضرورة الابتعاد عن التسريبات التي قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمي.

وتقوم لجان الاقتراع الفرعية بعد الانتهاء من فرز الاصوات بإبلاغ اللجان العامة بنتيجة الحصر العددي وتسليمها كافة أوراق ومستندات الاقتراع والتي ستعمل بدورها على حصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب في العملية الانتخابية.

وكانت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية انطلقت الاحد الماضي تحتد إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 في 18 ديسمبر الجاري حال عدم وجود جولة إعادة و16 يناير حال خوض جولة الإعادة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين هم كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.