الهيئة العامة للصناعة: حريصون على المشاركة في المعارض الدولية لدعم الصناعات الوطنية

الهيئة العامة للصناعة: حريصون على المشاركة في المعارض الدولية لدعم الصناعات الوطنية

أكد نائب المدير العام لقطاع الصادرات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة الكويتية الدكتور سند العجمي اليوم الثلاثاء حرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية المختلفة لدعم الصناعات الوطنية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال فعاليات المعرض الدولي الثامن للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2023) بالقاهرة الذي تشارك فيه دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة وتستمر فعالياته حتى ال14 من ديسمبر الحالي.

وقال العجمي إن جناح الكويت بالمعرض يضم 12 مصنعا متخصصا في القطاع الغذائي منها الألبان والمخبوزات والتعبئة والتغليف وتحميص وطحن البن الفاخر والبهارات بأنواعها والزيوت الطبيعية والحلويات والتجهيزات الغذائية.

وأضاف أن المعرض يوفر فرصة مناسبة للشركات العارضة بالجناح الكويتي للترويج لمنتجاتها واستكشاف أسواق جديدة إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في المنطقة والحصول على فرص استثمارية واسعة في مصر والدول المجاورة والقارة الإفريقية.

وأوضح العجمي أن معرض (فوود أفريكا) يعتبر من المعارض ذات الإقبال الكبير للمصدرين والوكلاء والمسوقين والتجار في القارة الافريقية مبينا أن دولة الكويت هي الشريك الرسمي والراعي الحصري للنسخة الحالية من المعرض.

واعتبر أن معرض (فوود أفريكا) هو أحد أكبر المعارض في القاهرة ويشارك فيه عدد من الدول الكبرى بالإضافة إلى دول مجلس التعاون والدول العربية ويعد منصة لجميع الشركات في مجال الغذاء والتجهيزات الغذائية والأجهزة والمعدات الغذائية .

ويمثل دولة الكويت في المعرض وفد من الهيئة العامة للصناعة برئاسة نائب المدير العام للقطاعات الصناعية الدكتور سند العجمي ويضم الوفد مدير إدارة الترويج والفرص والتصديرية حماد الزعبي وكبير اختصاصي تنظيم معارض سلوى العنزي.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولي الثامن للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) بالقاهرة صباح اليوم الثلاثاء وذلك بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة من بينها دولة الكويت (الشريك الرسمي للمعرض).

وافتتح المعرض الذي يستمر حتى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية وزراء التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والنقل كامل الوزير والتجارة والصناعة أحمد سمير بحضور سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم.