“جو أند ذا جوس” يفتتح أفرع في الخيران مول ومركز الراية التجاري ومطار الكويت الدولي

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع للمأكولات الخفيفة، التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، عن افتتاح ثلاثة أفرع لـ”جو أند ذا جوس”، المقهى الرائد عالمياً والمتخصص في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية، وذلك في كل من الخيران مول، ومركز الراية التجاري، ومطار الكويت الدولي، مبنى الركاب الأول – صالة القادمون.

منذ دخوله السوق الكويتي في مارس 2023، انتشرت سلسلة مقاهي “جو أند ذا جوس” على نحو سريع و بإقبال كثيف. اليوم، يتنافس هذا المقهى الذي لم يمر عام على افتتاحه، مع أبرز مطاعم المأكولات الخفيفة و الصحية و المقاهي، وقد أصبح الخيار المفضل لعدد كبير من محبي الأكل الصحي، مما يؤكد على تنوع السوق الكويتي وعلى الطلب المتنامي على المأكولات الصحية الخفيفة، وعلى الإقبال الكبير الذي لاقته من العملاء بفضل ما تقدمه من خيارات متعددة ولذيذة وصحية من ساندويشات خفيفة وعصائر طازجة ومشروبات متنوعة في بيئة نابضة بالحياة تشجع على النشاط والابتكار.

جو أند ذا جوس مطار الكويت الدولي

ومن الفروع التي تم افتتاحها مؤخراً، فرع الخيران مول في قلب الجنوب والذي يخدم مرتادي وقاطني محافظة الأحمدي بمناطقها السكنية والترفيهية، و يضم جلسات داخلية مميزة وأخرى خارجية تطل على مرسى الخيران، وفرع آخر في مركز الراية التجاري، ويمثل استراحة مثالية خاصة للموظفين الذين يعملون في المكاتب القريبة. أما الفرع الثالث فيقع في مطار الكويت الدولي، مبنى الركاب 1 – صالة القادمون والذي يعمل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

تتواجد باقي أفرع جو أند ذا جوس في الكويت في مجمع أرجانيا في الشويخ، وأرجان سكوير في السالمية، و”ذا ووك مول” في العارضية، ومجمع الأندلس في حولي، ومجمع “ذا ويرهاوس” في الصباحية، و منتجع صحارى، وفي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في غرب مشرف.

جو أند ذا جوس مركز الراية