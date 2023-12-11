استوديوهات كتارا تبعث الحياة في تعويذات كأس آسيا قطر 2023

قدمت استوديوهات كتارا عملاً فنياً بث الحياة في تعويذات كأس آسيا قطر AFC 2023، مع إنتاج فيلم رسوم متحركة وأغنية مستلهمة من عالم أفلام الكرتون تشجع على التحلي بروح المثابرة والتشبث بالأمل، كما تحتفي بإرث البطولة التي تستضيفها قطر للمرة الثالثة في تاريخها.

وكان الكشف عن عائلة التعويذة التي أبدعها الفنان القطري أحمد المعاضيد، قد شهد عودة عائلة سبوق المكونة من خمسة أفراد بعد 12 عاماً، عندما تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011. وأكد المعاضيد أن عائلة سبوق ستترك انطباعاً دائماً لدى مشجعي كرة القدم في هذه النسخة من البطولة أيضاً.

وقال المعاضيد: “تم تصميم التعويذة للترويج لكأس آسيا، وكذلك للاحتفاء بالثقافة والتقاليد القطرية الغنية. أردنا أن تحمل شخصيات التعويذة صفات الأسرة التقليدية في قطر، في إشارة إلى أهمية القيم العائلية التي نعتز بها وتشكل جزءاً أساسياً من هويتنا. نريد أن يكون الأطفال والعائلات جزءاً من هذه البطولة وأن يحافظوا على الشغف بكرة القدم والالتزام بالمبادئ الإيجابية التي تتجسد في هذه اللعبة.”

وأكد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFCقطر 2023، أن عودة التعويذة تشكل فصلاً آخراً في مسيرة قطر الحافلة باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، معرباً عن الفخر باستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة في رحاب دولة قطر.

وتعليقاً على طرح العمل الفني، أشار الكواري أن أغنية التعويذة للنسخة الثامنة عشرة من البطولة الآسيوية تلهم المشجعين لاستعادة ذكرياتهم القديمة وصناعة ذكريات جديدة، مع الاحتفال معاً باللعبة الرائعة مجدداً على أرض قطر.

مخرج ومنتج العمل الفني فهد الكواري

من جانبه، أكد فهد الكواري، من استوديوهات كتارا، وهو مخرج ومنتج العمل الفني وساهم أيضاً في إنتاج “لعيب” التعويذة الرسمية لكأس العالم قطر 2022، أن الفكرة وراء إنتاج العمل تتمثل في ابتكار مفهوم مرح يستحضر الذكريات القديمة، ويسلط الضوء على قيم وثقافة المجتمع القطري من خلال الإشارة إلى صفات عائلة سبوق بأسلوب يستحضر الحنين إلى الماضي.

وفي هذا السياق، قال الكواري: “مع الأخذ في الاعتبار الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الرسوم المتحركة في قطر والمنطقة، أردنا مزج عناصر من الماضي في هذا النوع من الفنون، من خلال تقديم أغنية للأطفال فيها الكثير من القيم النبيلة مع قالب يحمل شيئاً من الحنين إلى الماضي ويجذب الكبار في نفس الوقت، بحيث يكون للعمل صدى لدى الجميع ليس في قطر والمنطقة فقط وإنما في القارة بأكملها.”

وشاركت الفنانة القطرية دانة المير في كتابة وأداء أغنية تعويذة كأس آسيا قطر 2023. وأعربت المير التي اشتهرت بأدائها المذهل في حفلي الافتتاح والختام في مونديال قطر 2022، عن اعتزازها بالمشاركة في تأليف وأداء أغنية تعويذة البطولة الآسيوية، مشيرة إلى أنها ستلهم جيلاً جديداً من مشجعي كرة القدم.

الفنانة القطرية دانة المير

وقالت المير: “تتمحور كلمات الأغنية حول التشجيع وبث روح الحماس وإلقاء الضوء على أهمية المثابرة والتحلي بالأمل. أردنا أن يشعر الجمهور الشاب بنفس المتعة والإثارة التي كنا نستمتع بها عند مشاهدة الرسوم المتحركة في طفولتنا. ونأمل أن يسهم العمل الفني في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين المشجعين في أنحاء القارة”.

وتتألف تعويذة كأس آسيا قطر 2023 من عائلة لحيوان الجربوع من خمسة أفراد، وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011. وتضم التعويذة أفراد العائلة بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءاً في نسخة جديدة من كأس آسيا.

وتضم عائلة التعويذة، سبوق الابن وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق، وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية لحيوان الجربوع، المعروف في صحراء قطر والمنطقة. وفريحة، البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي، والتي سميت على اسم منطقة فريحة بشمال قطر. وتمبكي، الأخ الأصغر لسبوق ويحمل اللون الأصفر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تمبك التي تقع في شرق قطر. إضافة إلى الأب زكريتي باللون الأخضر، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة زكريت التي تقع غرب قطر، والأم ترينة باللون الأرجواني، وسميت نسبة إلى منطقة ترينة الواقعة بجنوب قطر.