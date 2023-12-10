مدينة الكويت

الموانئ الكويتية: توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب الأحوال الجوية

10 ديسمبر، 2023
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية مساء اليوم الأحد توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت (الموانئ) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حركة الملاحة تم إيقافها نظرا إلى “انخفاض مستوى الرؤية الأفقية” نتيجة تشكل الضباب.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في وقت سابق لـ(كونا) إن الضباب أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض الجزر والمناطق الملاصقة للسواحل.

وتوقعت (الأرصاد) استمرار تشكل الضباب حتى ساعات الصباح الباكر لا سيما على المناطق الساحلية وبعض مناطق البلاد.

المصدر
كونا
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10 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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