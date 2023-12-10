الطيران المدني: الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي رغم الضباب

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية مؤكدا أن خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع جاهزة في أي وقت.

وتتأثر البلاد حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.