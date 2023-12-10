الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية

الطيران المدني: الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي رغم الضباب

10 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية مؤكدا أن خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع جاهزة في أي وقت.

وتتأثر البلاد حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

المصدر
كونا
الوسوم
10 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مساعد وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع القارة الأفريقية

10 ديسمبر، 2023

الموانئ الكويتية: توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب الأحوال الجوية

10 ديسمبر، 2023

وزير التجارة يبحث مع سفير باكستان لدى الكويت سبل تعزيز الأمن الغذائي والعلاقات التجارية بين البلدين

10 ديسمبر، 2023

ديوان الخدمة المدنية يطلق خدمة جديدة عبر تطبيق “سهل” تتعلق بالبعثات والإجازات الدراسية

10 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى