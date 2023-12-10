وزير التجارة يبحث مع سفير باكستان لدى الكويت سبل تعزيز الأمن الغذائي والعلاقات التجارية بين البلدين

وزير التجارة يبحث مع سفير باكستان لدى الكويت سبل تعزيز الأمن الغذائي والعلاقات التجارية بين البلدين

بحث وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الأحد في مكتبه مع سفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى دولة الكويت مالك فاروق سبل تعزيز الأمن الغذائي والعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

وذكرت (التجارة) في بيان صحفي إن الوزير العيبان بحث خلال اللقاء سبل تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها عبر زيادة حجم المشاريع والفرص التجارية المشتركة بين البلدين وزيادة النشاط الاستثماري المتميز لدولة الكويت لدى جمهورية باكستان.

وبينت أن اللقاء ناقش كذلك سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الجانب الباكستاني للكويت فيما يتعلق بالأمن الغذائي عبر واردات المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء توافق الطرفين على ضرورة عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في القريب العاجل.