من الاستقبال

وزير التجارة يبحث مع سفير باكستان لدى الكويت سبل تعزيز الأمن الغذائي والعلاقات التجارية بين البلدين

10 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

بحث وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الأحد في مكتبه مع سفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى دولة الكويت مالك فاروق سبل تعزيز الأمن الغذائي والعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

وذكرت (التجارة) في بيان صحفي إن الوزير العيبان بحث خلال اللقاء سبل تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها عبر زيادة حجم المشاريع والفرص التجارية المشتركة بين البلدين وزيادة النشاط الاستثماري المتميز لدولة الكويت لدى جمهورية باكستان.

وبينت أن اللقاء ناقش كذلك سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الجانب الباكستاني للكويت فيما يتعلق بالأمن الغذائي عبر واردات المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء توافق الطرفين على ضرورة عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في القريب العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
10 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ديوان الخدمة المدنية يطلق خدمة جديدة عبر تطبيق “سهل” تتعلق بالبعثات والإجازات الدراسية

10 ديسمبر، 2023

“الداخلية” تدعو مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب

10 ديسمبر، 2023

القوى العاملة: حريصون على تطبيق قانون العمل ومتابعة المنازعات العمالية

10 ديسمبر، 2023

سمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

10 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى