الاستثمارات الوطنية تكرم خريجات برنامج “Shift” في إطار شراكتها الاستراتيجية مع “Creative Confidence” تعزيز مشاركة المرأة واشتراكها في سوق العمل يرتكز على أسس اقتصادية تهدف لتطور الطاقة الانتاجية في السوق

كرمت شركة الاستثمارات الوطنية وبالتعاون مع شركة Creative Confidence الدفعة الأولى لخريجات البرنامج التدريبي “Shift”، والمصمم حصـرياً للنساء الكويتيات حديثات التخرج، لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري. وأقيم حفل ختام البرنامج يوم الأحد الموافق 10/12/2023 في مقر بورصة الكويت، وقد تم خلال فترة البرنامج والذي استمر لأربعة أسابيع عدة دورات مختلفة للمتدربات، ساعدت على تطوير هن وتحقيق الغاية التنموية للبرنامج، وبالتالي إضافة القيمة الجوهرية له، كونه يوفر قوى عاملة كفؤة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال في مجال الاستثمار، حيث ركز البرنامج على تطوير المتدربات في مجال الابتكار والإبداع، والإسهام في الاندماج في مجال العمل الاستثماري.

وقد حضـر الحفل الكريم نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية خالد الفلاح، والذي أثنى في بداية الحفل على شركة Creative Confidence ودورها الإيجابي في المساهمة في هذا البرنامج الفعال، وأطرى بخريجات البرنامج التدريبي Shift على متابعتهن النشطة والبنّاءة للبرنامج الناجح، وأيضاً على الدور المحوري للمرأة الكويتية في المجتمع الكويتي ودور المرأة بشكل عام في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وقدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، وحضورها اللافت والرائد في مختلف جوانب ومجالات الحياة، الاجتماعية السياسية والفكرية والثقافية.

وأضاف الفلاح: أن هدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يرتكز على أسس اقتصادية وأن اشتراكها في سوق العمل والإنتاج الاقتصادي بشتى أشكاله واجب وضروري لتطور الطاقة الانتاجية في السوق، لذا فإنه يحتم على المرأة دخولها سوق العمل لرفع مستوى الدخل المعيشي فيه.

واسترسل الفلاح أن التغيير الإيجابي الذي يسعى له المجتمع الكويتي مرهون بشكل كبير بمشاركة المرأة الكويتية وتمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، وبناءاً على مؤهلاتها العلمية والاجتماعية فإن هذه الأدوار قد تنوعت على مختلف الأصعدة.

كما حضـر الحفل الكريم طيبة محمد القطامي – عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، والتي أفادت بأنها تفخر في المشاركة في الجزء الاستثماري من خلال التدريب بالتعاون مع كل من فريق Creative Confidence و فريق الاستثمارات الوطنية، وذلك في صقل مهارات المتدربات وتزويدهن بالخبرة اللازمة في التدرب والممارسة لتمكينهن من تحسين مهاراتهن والتي ستكون أداة قوية ونشطة لتعود بالفائدة البناءة على حياتهن الوظيفية.

وقد شاركت الخريجات خلال الحفل بعرض تقديمي مفصل حول تجربتهن الرائعة خلال البرنامج التدريبي، وقدمن الأفكار المحمسة والمحفزة التي توصلن لها خلال هذه التجربة الفريدة.

وأشاد فهد عبدالرحمن المخيزيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشـركة الاستثمارات الوطنية خلال حضوره هذا الحفل، بدعم الشـركة في نمو وتطور الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسـي للتنمية الاقتصادية، وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة والمطلوبة، لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل، حيث تؤكد الشـركة التزامها ومشاركتها الشاملة في هذا البرنامج الإيجابي والهادف إلى تطوير وصقل مهارات المرأة الكويتية وإمكانياتها وتمكينها من خوض متطلبات سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية وفي المنطقة بشكل عام، وتأهيلها للمساهمة في تحقيق أهداف الدولة التنموية ومشاركتها للرجل في صنع القرار، وأيضاً بالدور الكبير للمرأة الكويتية التي تشكل عنصـراً محورياً في التنمية الوطنية، وفي مساندتها ودعمها الدائم لنهضة المجتمع الكويتي، وتقديمها للكثير من المساهمات والتضحيات الفعالة.

وأعرب عبدالمحسن الخترش نائب رئيس أول للموارد البشـرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية بأن نجاح البرنامج قد تجاوز توقعاتنا والذي يمثل نقطة انطلاق لتشجيع المزيد من النساء الكويتيات للاختلاط في مجال الاستثمار عبر خلق تحول تدريجي نحو مزيد من التنوع في عملهن، وأضاف بأن هذا البرنامج تم إعداده لاستيعاب 22 متدربة لإعدادهن لبدء حياة مهنية فعالة بشكل ناجح ومتطور.

ومن جانب آخر أثنت سمية محمد الجاسم، مؤسس Creative Confidence ، خلال حضورها الحفل الكريم على مشاركة الاستثمارات الوطنية في برنامج “Shift”، وقالت إن هذا البرنامج سوف يقود المرأة الكويتية إلى تجربة تعليمية حيوية، وذلك من خلال استكشافها للابتكار والاستثمار في حياتها المهنية. وأضافت الجاسم لقد كان برنامج Shiftبرنامجاً ذو تجربة رائعة، أفاد المشاركات فيه بالالتزام والتعلم والإبداع. أنا فخورة جدًا بالتأثير الإيجابي والفعال الذي أحدثه هذا البرنامج على المتدربات. أستطيع القول بأن برنامج Shift يخلق التغيير.