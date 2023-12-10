ديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية يطلق خدمة جديدة عبر تطبيق “سهل” تتعلق بالبعثات والإجازات الدراسية

10 ديسمبر، 2023
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أطلق ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد خدمة جديدة عبر تطبيق (سهل) وهي إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) والحصول على موافقة مبدئية للبعثات والاجازات الدراسية.

وقال الديوان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) -تويتر سابقا- إن هذه الخدمة تمكن الموظف الكويتي المرشح للايفاد لبعثة أو إجازة دراسية من إصدار شهادة لمن يهمه الأمر كموافقة مبدئية مع إمكانية سداد رسوم الشهادة عبر تطبيق سهل لتقديمها للجهات المعنية في سفارات الدول.

المصدر
كونا
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10 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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