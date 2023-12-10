وزارة الداخلية

“الداخلية” تدعو مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب

10 ديسمبر، 2023
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دعت وزارة الداخلية اليوم الأحد مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب في بعض المناطق بالبلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن غرفة عمليات هاتف الطوارئ (112) مستعدة لتلقي أي بلاغات للتعامل معها في هذا الشأن.

وطالبت مرتادي البحر كذلك الى ضرورة توخي الحيطة والحذر والاتصال على عمليات الإدارة العامة لخفر السواحل (1880888) عند مواجهتهم لأي طارئ.

المصدر
وزارة الداخلية
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10 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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