بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18ر18 نقطة ليبلغ مستوى 82ر6672 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر223 مليون سهم عبر 8233 صفقة نقدية بقيمة 7ر48 مليون دينار (نحو 5ر148 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 81ر23 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5505 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 5ر85 مليون سهم عبر 3773 صفقة نقدية بقيمة 5ر13 مليون دينار (نحو17ر41 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 74ر16 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7299 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 6ر137 مليون سهم عبر 4460 صفقة بقيمة 2ر35 مليون دينار (نحو 3ر107 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 70ر31 نقطة ليبلغ مستوى 90ر5403 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 في المئة من خلال تداول 6ر70 مليون سهم عبر 2868 صفقة نقدية بقيمة 3ر12 مليون دينار (نحو 5ر37 مليون دولار).

وكانت شركات (راسيات) و(عمار) و(الاماراتية) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ارزان) و(بيتك) و(ايفا) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيان) و(تنظيف ) و(سنام) و(سفن) الأكثر انخفاضا.