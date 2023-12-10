أسعار الذهب تهبط عند مستوى 2004 دولارات للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن أسعار الذهب انخفضت بشدة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 2004 دولارات للاونصة نزولا من أعلى مستوى عند 2150 دولارا أميركيا.

وأفاد تقرير لشركة (دار السبائك) الكويتية أن العقود الآجلة للذهب (تسليم فبراير المقبل) انخفضت هي الاخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بنسبة 55ر1 بالمئة لتصل إلى مستوى 2014 دولارا للاونصة لتنهي سلسلة مكاسب امتدت لثلاثة أسابيع.

وأضاف أن من أهم أسباب انخفاض المعدن الاصفر هو البيانات الامريكية الايجابية التي اظهرت تسارعا في نمو الوظائف خلال شهر نوفمبر الماضي وانخفاض معدل البطالة حيث تمت اضافة نحو 200 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي “وهو ما يفوق بشدة توقعات السوق المقدرة بـ180 ألف وظيفة”.

وبين التقرير أن قوة الدولار من ضمن أسباب انخفاض الذهب حيث ارتفع مؤشر العملة الخضراء بنسبة 45ر0 بالمئة عند 104 مقابل العملات الرئيسية الاخرى بالتوازي مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 23ر4 بالمئة.

وأشار إلى أن المستثمرين يركزون هذا الاسبوع على تقرير التضخم الامريكي واجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة حيث يتوقعون أن يظل معدل التضخم عند 1ر3 بالمئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة وأن يبقى مؤشر أسعار (المستهلكين) الأساسي عند 4 بالمئة دون تغيير على أساس سنوي ما يمهد لاستقرار أسعار الذهب على ما هي عليه حاليا.

وأكد التقرير أن أنظار المحللين تراقب أيضا التطورات العسكرية في الشرق الاوسط وتأثيرها على خطوط الملاحة البحرية العالمية في حال توسع النزاع مبينا أن لذلك تأثيرا مباشرا على أسعار المعادن الثمينة وبالأخص الذهب.

وعن السوق المحلي أفاد التقرير أن سعر الذهب عيار 24 بلغ 92ر19 دينار للجرام الواحد أما عيار 22 فسجل 26ر18 دينار للجرام في حين اغلقت الفضة عند 272 دينارا للكيلو الواحد.