المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بـ11 ضربة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم السبت، أنها استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بإحدى عشرة عملية ودكتها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وأوضحت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان صحفي أنه “رداً على جرائم العدو التي يرتكبها بحق أهلنا في غزّة إستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق يوم أمس الجمعة قواعد الإحتلال الأمريكي في العراق وسوريا بإحدى عشرة عملية، ودكتها بعشرات الصواريخ والطائرات المسّيرة وأصابت أهدافها بشكل مباشر”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق “استمرار عملياتها الجهادية ضد قوات الإحتلال حتى اخراج آخر جندي من العراق وهم يجرون أذيال الهزيمة والخسران”.

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن نفذت 78 عملية استهداف طالت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتوعدت الحكومة العراقية بملاحقة الجماعات التي تقوم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية بصفة مستشارين وخبراء لدعم تدريب القوات الأمنية والعسكرية.