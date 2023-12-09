الدوري الألماني: فرانكفورت يذل بايرن ميونيخ 5-1 ويلحق به الخسارة الاولى هذا الموسم

ألحق أينتراخت فرنكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الاخيرة، عندما تغلب عليه 5-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وسجل المصري عمر مرموش (12) والفرنسي إريك إبيمبي (31 و50) والسويدي هيوغو لارسن (36) وأنسغار كنوف (60) أهداف بايرن ميونيخ، ويوزوا كيميتش (44) هدف بايرن ميونيخ.

وهذه الخسارة الاولى للبايرن هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلَين، علما انّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية امام أونيون برلين، والاولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى ست نقاط في حال فوزه على شتوتغارت الاحد.

كما بات النادي البافاري مهددا بالتراجع الى المركز الثالث في حال فوز شتوتغارت على ليفركوزن.

وهي المرة الاولى منذ أكثر من أربعة أعوام يمنى فيها بايرن ميونيخ بخسارة ثقيلة في الدوري وتحديدا منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أمام أينتراخت فرانكفورت بالذات وبالنتيجة ذاتها 1-5. كما أنّ المرة الاخيرة التي تلقى فيها الفريق البافاري خمسة اهداف في اول ستين دقيقة تعود الى عام 1975 امام فرانكفورت نفسه حسب احصائيات اوبتا.

وكان بايرن ميونيخ ودع مسابقة الكأس المحلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2021 بخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في ثمن النهائي.

وضرب أينتراخت فرانكفورت بقوة وافتتح التسجيل بعد مرور 12 دقيقة عن طريق مرموش الذي استغل كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة للدولي الجزائر فارس شايبي فتابعها الدولي المصري من مسافة قريبة ارتدت من الكندي ألفونسو ديفيس مباشرة في المرمى (12).

وتمكن إبيمبي من مضاعفة النتيجة بعدما راوغ لاعبَين وسدّد في مرمى الحارس مانويل نوير (31).

وصعق فرانكفورت ضيفه البافاري، بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الاول بعد مجهود من مرموش في وسط ملعب بايرن قبل ان يمرر الى لارسون الذي راوغ أحد المدافعين وسدد على يسار الحارس نوير (36).

وقلص كيميتش نتيجة قبل نهاية الشوط الاول، لكنّ إبيمبي أعاد الفارق إلى سابق عهده مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد مرور اربع دقائق بتسجيله الهدف الرابع من هجمة مرتدة رائعة مستغلا هفوة من المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو.

وختم كنوف المهرجان بالهدف الخامس وسط انهيار كبير في صفوف فريق المدرب الالماني توماس توخل.