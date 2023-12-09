سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقي للاطمئنان على صحة سمو أمير البلاد

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقي للاطمئنان على صحة سمو أمير البلاد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مساء اليوم اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا سموه حفظه الله لدولة الرئيس هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية ولشعب جمهورية العراق الشقيق كل رفعة وازدهار.