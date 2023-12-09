الاتحاد البرلماني العربي

الاتحاد البرلماني العربي يدعو المجتمع الدولي “للتطبيق الحرفي” لمبادئ حقوق الانسان

9 ديسمبر، 2023
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دعا الاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت المجتمع الدولي إلى “احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان حرفيا” في كل مكان وعلى الجميع.

وقال الاتحاد في بيان له بمناسبة الذكرى ال75 للاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تصادف يوم 10 ديسمبر من كل عام ان الذكرى تحل هذا العام في ظل “تجاهل الحقوق الأساسية للإنسان وانتهاك بعض الدول لهذه الحقوق لا سيما داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي التي مارست وتمارس ابشع الاعمال الهمجية والوحشية بحق المدنيين”.

وطالب البيان بتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف اعضاء الاسرة الدولية للوصول إلى “عالم يخضع لسيادة القانون والاحترام المتبادل والقيم الاخلاقية والدينية والانسانية بغض النظر عن الهوية والدين والتوجه السياسي”.

كما دعا الاتحاد دول وحكومات العالم قاطبة إلى احترام انظمة وقوانين الدول ذات السيادة وعدم اللجوء إلى استخدام ملف حقوق الانسان “كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية والانظمة التشريعية لبعض الدول لا سيما بعض الدول العربية”.

وشدد على الدور المحوري للبرلمانات والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية في تجسيد ونشر ثقافة المحبة والتسامح والسلام والتضامن”.

المصدر
وكالات
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9 ديسمبر، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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