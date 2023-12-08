الداخلية: ضبط 241 مخالفا من مختلف الجنسيات منهم 44 في شركات توصيل الطلبات و26 عمالة باليومية ومكتبين للخدم وهميين

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق واللجنة الثلاثية وإدارة متابعة المخالفين على مناطق (المهبولة – الفروانية – خيطان – السالمية – العارضية – امغرة) اسفرت عن ضبط (241) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات منهم (3) أشخاص بتهمة التسول و(44) مخالفاً (شركات توصيل الطلبات) و(26) عمالة باليومية برفقة الهيئة العامة للقوى العاملة كما تم ضبط مكتبين للخدم وهميين يأويان (8) مخالفين وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.

المصدر وزارة الداخلية