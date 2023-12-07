الحميضي: انطلاق معرض “مرزام 4” 12 الجاري بأكبر نسخه على الاطلاق

كشفت المهندسة فرح الحميضي، منظّمة ومؤسّسة معرض مرزام، عن انطلاق «مرزام 2023»، النسخة الرابعة الأكبر على الاطلاق من المعرض، ما بين 12 و16 ديسمبر الجاري، في أرض المعارض بمنطقة مشرف (قاعات 5 – 6 – 7).

وقالت الحميضي في تصريح صحفي على هامش مؤتمر انطلاق الحملة الإعلامية لـ«مرزام الرابع»، أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت: «نحرص على تخصيص مالا يقل عن 15 في المئة من إيرادات (مرزام) للتسويق له بالتزامن، مع خطة إعلامية متكاملة لدعم الرعاة والمشاركين»، مشيرة الى أن هذا المؤتمر تميّز بفعالياته غير التقليدية أو الاعتيادية التي تروي مجتمعة قصة «مرزام» وتفاصيل تأسيسه ورحلة تطوره.

وتابعت الحميضي: «لطالما ركز (مرزام) منذ انطلاقته على أن يكون الوجهة المثالية والأولى للباحثين عن الجديد والمميز في عالم التصميم الداخلي، وفي كل عام يقدّم المعرض تجربة فريدة لزواره، وهذا العام سيشمل أكثر من 230 شركة من أبرز الأسماء المحلية والعلامات التجارية العالمية تشارك بأكثر من 300 جناح مميز يغطي أكثر من 30 فئة في عالم التصميم الداخلي والديكور، ويمتد على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، ما يجعله الأكبر والأهم في تاريخ (مرزام)».

وتوقّعت أن يتجاوز عدد زوار المعرض خلال فترة انعقاده 400 ألف، مبينة أن المعرض سيسهّل على الزوار العثور على كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد من تشطيبات داخلية وخارجية إلى الأثاث والإكسسوارات والمطابخ وجميع احتياجات المنزل.

ولفتت الحميضي إلى تعاون «مرزام 4» مع النسخة الثانية لمسابقة قتيبة الغانم للتصميم المدعومة من «صناعات الغانم» و«صفاة هوم»، والتي تركّز على مهارات وإبداعات المصممين الشباب في الخليج، حيث سيتضمن «مرزام 4» ركناً خاصاً لعرض التصاميم المرشحة، وبعد انتهائه سيتم اختيار أفضل تصميم وستتولى «صفاة هوم» تصنيع المنتج الفائز وعرضه بكل أفرعها على مستوى الكويت.

وأشارت الحميضي إلى أن هدف «مرزام» الأساسي تحويل عملية تشطيب وتأثيث البيوت والمساحات من تحدٍّ متعب إلى تجربة ممتعة عن طريق جمع المحترفين، موضحة أن المعرض سيتيح لزواره فرصة الفوز بجوائز قيّمة عند التسوق داخله بحد أدنى 10 دنانير، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تقدم سنوياً وهي سيارة فولفو، إضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف دينار وأكثر من 10 جوائز قيّمة مقدّمة من الرعاة.

ولفتت إلى أن الشركات المشاركة ستقدم عروضاً حصرية للزوار خلال مدة مشاركتها في المعرض.

«مرزام» وغزة

وفي ما يتعلق بدعم «مرزام» للقضية الفلسطينية، أكدت الحميضي أن «مرزام 4» غير غائب عنها، حيث كان من أوائل المتبرعين لدعم الأشقاء في غزة من خلال مشاركته في حملة الهلال الأحمر الكويتي.

وشددت على أن غزة وفلسطين في قلوب الكويتيين، كاشفة عن تخصيص «مرزام 4» مكاناً خاصاً لجمع التبرعات من الجمهور لحملة أغيثوا فلسطين التي ينظمها الهلال الأحمر الكويتي لدعم الصمود الفلسطيني.

أفضل جناح

وفي إطار العمل على إثراء تجربة المشاركين في «مرزام» وتشجيعهم على الابتكار، أفادت الحميضي بتنظيم مسابقة أفضل جناح في المعرض، حيث سيتنافس المشاركون لعرض إبداعاتهم بشكل استثنائي.

وبيّنت أنه في هذا العام سيكون هناك 3 رابحين بعد التوسّع في المسابقة بسبب زيادة المشاركين لتشمل 3 فئات وهي أكثر جناح جمالي، أكثر تصميم إبداعي، وأكثر جناح مستدام.

وذكرت الحميضي أن الجمهور سيصوّت للأفضل في كل فئة بعد اختيار لجنة الحكام لمرشحين عدة، وسيتم الإعلان عن الرابح في الحفل الختامي للمعرض يوم 16 ديسمبر الجاري

التوسع خليجياً

وفي ما يتعلق بخطط التوسع الإقليمي لـ«مرزام»، كشفت الحميضي عن التفاوض مع متخصصين في التصميم الداخلي والديكور بدول خليجية لتنظيم نسخ لـ«مرزام» فيها تستهدف تسليط الضوء على الصناعات والابتكارات المختلفة للتصميم الداخلي بكل دولة، فضلاً عن التوعية بالعلامات والوكالات التي تمتلكها شركاتها المحلية بغية الارتقاء بتجربة جمهورها، مشيرة إلى انطلاق النسخة الثانية لمرزاميات رمضان في الأرينا بـ360 مول بعد 6 أسابيع من انتهاء «مرزام 4»، حيث سيخصص للإكسسوارات المنزلية والهدايا الرمضانية المناسبة للشهر الفضيل.

الرعاة والمشاركون

وتوجهت الحميضي بالشكر للرعاة والمشاركين، مثنية على دور الشركات الداعمة منذ انطلاقة «مرزام» في عام 2019، مع التركيز على «زين»، رائدة خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط، إذ إنها من الشركات التي اهتمت برعاية المعرض منذ نسخته الأولى وتعود كراعٍ بلاتيني للمرة الرابعة.

وأفادت بأن الراعي البلاتيني لـ«مرزام» شركة الوزان المتحدة التجارية صناع التجربة الفريدة والجودة العالية في مجال المطابخ والأبواب وخزائن الملابس وخزنات المجوهرات، بالإضافة إلى معدات المطاعم والمقاهي، كما انضمت تكنو جيم العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال توريد معدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية التجارية والمنازل كراعٍ بلاتيني، مرحّبة بعودة بنك بوبيان كراعٍ مصرفي حصري للمعرض للعام الثاني على التوالي والذي تميزت مشاركته العام الماضي بتقديم حزمة من الخدمات التمويلية لجميع احتياجات ملّاك المنازل.

الخشتي: نجاح «مرزام» بالأعوام السابقة دافع» زين» في دعمه

قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في مجموعة «زين» وليد الخشتي: «سُعداء أن نُعلن عن تواجد (زين) كراعٍ بلاتيني لمعرض (مرزام) للمرة الرابعة على التوالي، حيث ستكون أكبر نسخة له في تاريخه».

وأوضح الخشتي أن «النجاح الكبير والمُتميز الذي حققه (مرزام) في الأعوام السابقة كان دافعاً لنا للاستمرار في دعمه، فنحن نحرص دوماً على الإسهام في تنمية مجالات الابتكار والإبداع ودعم المشاريع الوطنية البارزة».

وأضاف: «حرصنا أن نُقدّم قيمة مضافة للمعرض من خلال استعراض أحدث حلولنا ومُنتجاتنا الرقمية في قطاع المنازل الذكية الذي يشهد تطوراً كبيراً في السنوات الماضية. وكما تعودتم منّا في كل عام، ستجدون منزل (زين) الذكي بحلّة مُتجددة، وسيقدّم للزوّار مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول من أكبر العلامات التجارية العالمية».

وأشار إلى أنه «تم تصميم منزلنا الذكي على هيئة بيت مُصغّر يحتوي على غرف وأقسام مختلفة تحاكي المنازل الحقيقية، لكي نعطي الزوار فرصة تجربة حلولنا الذكية عن قرب».

الدوب: مشاركة «بوبيان» تعكس أهمية هذه الفعالية

أفاد نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب بأن مشاركة البنك برعاية معرض مرزام تعكس إيمانه بمثل هذه الفعاليات التي توافر الكثير من الحلول والخيارات للأسرة الكويتية.

وبيّن الدوب أن «بوبيان» لديه حضور على كل الأصعدة، منوهاً إلى أن تواجده كراعٍ في مثل هذه المعارض يعكس إستراتيجيته المتبعة التي تشمل الكثير من الاهتمامات.

الزبيد: المعرض يمثّل قيمة مضافة

أكدت مديرة التسويق في «فولفو» حنان الزبيد أن المشاركة في معرض مرزام تأتي تأكيداً لما يحمله المعرض من قيمة مضافة وحلول متنوعة يمكن الاستفادة منها.

وقالت: «نشجع مثل هذه الفعاليات والمعارض المهمة، ونتوقع أن تكون النسخة الرابعة من (مرزام) هذا العام مختلفة كُلياً بما تحمله من مفاجآت كبيرة للزوار من خلال سحوبات واعدة».

الوزان: المعرض يثبت نجاحه عاماً بعد عام

قالت دلال الوزان من شركة الوزان المتحدة التجارية: «إن مشاركتنا تعد الرابعة من نوعها في معرض مرزام»، مؤكدة أن «المعرض يثبت لنا نجاحه عاماً بعد عام ونحن سعداء بأن نكون الداعم المستمر له».

وأضافت: «سنشارك في 4 أجنحة، الجناح الرئيسي يضم المطابخ والأبواب وخزائن الملابس وأنظمة غرف الغسيل وخزنات المجوهرات»، لافتة إلى أن جناح الإلكترونيات منقسم إلى قسمين (Jura لأجهزة القهوة المنزلية) وقسم مختص لأجهزة المطابخ المدمجة، أما الأخير فمختص بقسم المطابخ الخارجية و الـ(bbq grills).

غازار: «ميداس» ستشارك بمنتجات عصرية

بيّن المدير الإقليمي في «ميداس»، بنجامين غازار إن الشركة تحرص على التواجد والمشاركة الإيجابية في معرض مرزام بنسخته الرابعة، لافتاً إلى أن مشاركة «ميداس» ستكون من خلال تقديم منتجات ونماذج عصرية من شأنها أن تحظى برضا العملاء والزوار.

العمر: سنقدّم حلولاً ومنتجات مميزة

أوضح مدير عام أول قسم المفروشات في «صفاة هوم» عبدالله العمر أن هناك الكثير من المفاجآت، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لتقديم كل ما هو جديد بالتعاون مع الرعاة والمشاركين.

وتابع أن الشركة ستقدم حلولاً ومنتجات كفيلة بجذب اهتمام العموم، وذلك بما يواكب إستراتيجية «صفاة هوم».

محيو: النسخة الرابعة واعدة

ذكر أكرم محيو من «فرح هوم» أن النسخة الجديدة من المعرض ستحقق طموح العملاء والزوار من مختلف الفئات والأذواق، مؤكداً أن «مرزام» حقق نجاحات كبيرة على مدار النسخ السابقة واليوم سيكون على موعد مع كل ما هو جديد.