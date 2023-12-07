“التطبيقي”: قبول 2780 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للفصل الدراسي الثاني 2024/2023

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس عن قبول 2780 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 لحملة شهادة الثانوية العامة.

وقال المدير العام للهيئة الدكتور حسن الفجام في تصريح صحفي إنه تم اعتماد نتائج القبول في كليات الهيئة ومعاهدها ودوراتها التدريبية الخاصة لخطة شواغر الفصل الثاني من العام الدراسي والتدريبي 2024/2023 لحملة شهادة الثانوية العامة متمنيا للطلبة المقبولين التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل في الهيئة الدكتور فوزي الدوخي أنه تم قبول جميع المستوفين لشروط القبول لجميع الفئات حسب خطة الشواغر المعتمدة ووفقا للوائح المعتمدة.

وبين الدوخي أنه يمكن لكل المقبولين معرفة تخصصاتهم التي تم قبولهم بها من خلال منصة التقديم على موقع الهيئة أو عبر منصة تطبيق (سهل) الحكومي.

وأشار إلى أن المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة وحسب النسب الدنيا للقبول بالإضافة إلى ترتيب الرغبات على تخصصات كليات الهيئة ومعاهدها ودوراتها التدريبية.

وذكر أن القبول في بعض التخصصات بالكليات والمعاهد مشروط باجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تم عقدها لافتا الى أهمية دخول كافة المقبولين لموقع الهيئة الالكتروني لمعرفة كافة المواعيد الضرورية المتعلقة بقبولهم وتسجيل جداولهم الدراسية.

ودعا المقبولين لمتابعة الحسابات الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي لمعرفة كافة الارشادات والمواعيد الهامة أولا بأول متقدما بالتهنئة لجميع الطلبة المقبولين وأولياء أمورهم سائلا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عاما ناجحا وموفقا للجميع.

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