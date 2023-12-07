مكتب مجلس الأمة يكلف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن حماية الأموال العامة

قرر مكتب مجلس الأمة اليوم الخميس تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن حماية الأموال العامة وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق في أبرز التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية للمجلس عن السنوات المالية من 2013-2014 ولغاية السنة المالية 2021-2022.

وقال مجلس الأمة في بيان صحفي إن مكتب المجلس اطلع في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على تقرير اللجنة المشار إليه آنفا بحضور نائب رئيس المجلس محمد المطير وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد والأمين العام لمجلس الأمة خالد بوصليب ورئيس قسم مكتب المجلس الدكتورة حنان الدغيشم.

كما اطلع المكتب على تقرير لجنة في التجاوزات القانونية والإدارية التي شابت أعمال قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) منذ تأسيسها وحتى السنة المالية 2021-2022.

واطلع المكتب على المخالفات المالية والقانونية التي شابت إجراءات تأسيس قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) خلال السنتين الماليتين 2014-2015 و 2015-2016.

واطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة التحقيق بشأن الملاحظات الإدارية والمخالفات المالية والتجاوزات القانونية التي شابت قرارات الشعبة البرلمانية كما هو ثابت في حسابات وسجلات الأمانة العامة لمجلس الأمة للسنوات المالية 2013-2014 ولغاية السنة المالية 2021-2022.