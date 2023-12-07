“الطيران المدني” يوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 14 دولة في مؤتمر “ايكان 2023”

قال المدير العام للطيران المدني الكويتي بالتكليف عماد الجلوي اليوم الخميس إنه تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع 14 دولة في مؤتمر (ايكان 2023).

وأضاف الجلوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في اليوم الأخير من مؤتمر (ايكان 2023) المنعقد في مدينة الرياض أثناء الفترة من ال3 إلى ال7 من ديسمبر الجاري أن مشاركة الطيران المدني الكويتي تكللت بالنجاح وحققت الأهداف المرجوة منها عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومحاضر اجتماعات لتنظيم النقل الجوي مع 14 دولة في ايكان.

واعتبر الجلوي المشاركة في المؤتمر فرصة للناقلات الوطنية التي تمكنها من توسيع شبكة خططها التشغيلية إضافة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل الجوي وتحقيق الأهداف بمضاعفة عدد الركاب المسافرين من مطارالكويت الدولي وإليه وربط الكويت بأكبر شبكة مطارات مما يتيح فرصا أكبر وخيارات أكثر للمسافرين باختيار وجهاتهم المفضلة.

من جهته قال مدير ادارة النقل الجوي عبدالله الراجحي في تصريح مماثل ل(كونا) إنه تم خلال المؤتمر التوقيع مع كل من اثيوبيا وتركيا وايسلندا وسيشيل وإيطاليا ونيجيريا وتوغو وزيمبابوي والكاميرون وباكستان وبنغلاديش وروسيا والغابون وسورينام وهاييتي على اتفاقيات لتنظيم النقل الجوي ومذكرات تفاهم لزيادة عدد الرحلات ومحاضر اجتماعات معتمدة تمهيدا لبدء العلاقات الخاصة بالطيران المدني.

وذكر الراجحي أن هذا المؤتمر الدولي يعد فرصة لمفاوضات الخدمات الجوية وعقد جلسات التفاوض والتشاور الثنائية مع ممثلي حكومات الدول لتحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية للطيران المدني وتفعيلها ومواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالميا إذ تجتمع فيه الدول لعقد مفاوضات ومشاورات على أساس ثنائي لإقامة الروابط بين المشرعين للانظمة والمشغلين الجويين بما يخدم مصالح الدول وناقلاتها الوطنية.