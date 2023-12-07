بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 0.76 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 0.76 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 76ر0 نقطة ليبلغ مستوى 64ر6654 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر220 مليون سهم عبر 10099 صفقة نقدية بقيمة 6ر58 مليون دينار (نحو 7ر178 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر2 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5481 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 3841 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 11ر0 نقطة ليبلغ مستوى 77ر7282 نقطة من خلال تداول 3ر137 مليون سهم عبر صفقة بقيمة 5ر45 مليون دينار (نحو 7ر138 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5372 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 9ر73 مليون سهم عبر 3139 صفقة نقدية بقيمة 3ر12 مليون دينار (نحو 5ر37 مليون دولار).

وكانت شركات (مدار) و(الديرة) و(المعامل) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(إيفا) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(عمار) و(حيات كوم) و(الإماراتية) الأكثر انخفاضا.