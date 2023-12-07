“زين” فخورة بدعم بطل العالم يوسف العبدالرزاق

في خطوةٍ تعكس التزامها الدائم بدعم المواهب الوطنية وتمكين الرياضيين الكويتيين للتميّز بالمحافل الدولية، أعلنت زين عن استمرار رعايتها للبطل الكويتي في رياضة الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق، والذي أحرز مُؤخّراً مركزَين مُتقدمَين ببطولة العالم للدراجات المائية 2023 التي أقيمت في بحيرة توبا في إندونيسيا.

وعبّرت زين عن فخرها بهذه الإنجازات الجديدة التي حققها المُتسابق العبدالرزاق، والذي ترعى الشركة مشواره الرياضي الاحترافي على مدى الـ 15 عاماً الماضية، وحقّق خلالها رصيداً زاخراً من الإنجازات والتتويجات المحليّة والإقليمية والعالمية بكل جدارة، ونافس فيها كبار المُحترفين من مُختلف دول العالم.

وفي مُشاركته الأخيرة في بطولة العالم التي نظّمها الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في بحيرة توبا في إندونيسيا، حقّق يوسف العبدالرزاق المركز الأول في فئة SLALOM GP1، والمركز الثالث في الترتيب العام للنقاط ضمن فئة RUNABOUT GP1، نافس خلالها 25 مُتسابقاً مثّلوا 22 دولة في العديد من الفئات المُختلفة.

ويستعد العبدالرزاق حالياً لخوض غمار العديد من البطولات البارزة في رياضة الدراجات المائية خلال ما تبقّى من الموسم، والتي ستقام على المُستويين الإقليمي والعالمي، وتتمنى زين له التوفيق في مُشاركاته القادمة ليستمر في رفع علم الكويت عالياً في أكبر المحافل الرياضية.

وحقّق يوسف العبدالرزاق خلال مشواره الرياضي المُمتد عدداً كبيراً من البطولات والألقاب المرموقة، وذلك عبر مُشاركته في كبرى البطولات التي يتم تنظيمها رسمياً تحت مظلّة الاتحاد الدولي لرياضات المحرّكات البحرية UIM، وهي الجهة الرسمية التي تُدير رياضة المحرّكات البحرية في العالم.

ويأتي دعم زين للبطل الكويتي يوسف العبد الرزاق على مدى السنوات الـ 15 الماضية تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تنمية قطاع الرياضة المحلّي وتشجيعاً للرياضيين الكويتيين، لا سيما وأنه دائماً ما يُحقق أكبر الألقاب باسم الكويت في المحافل الدولية عاماً بعد عام.

وتولي زين المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، فهي تعتبر دعم الكفاءات الوطنية والمجالات الرياضية ركناً أصيلاً من استراتيجيتها المجتمعية، وترى الشباب والرياضيين بمثابة السفير الذي يُمثّل البلاد في المحافل والمشاركات الدولية.

زين داعم رئيسي للمواهب الوطنية في مُختلف الرياضات