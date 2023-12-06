نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك

وزير النفط: الكويت تدعم اتفاق “أوبك+” وملتزمة بالخفض الطوعي

6 ديسمبر، 2023
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك أن دولة الكويت تدعم قرارات (أوبك+) وهي ملتزمة بشكل متكامل بالخفض الطوعي الإضافي ومقداره 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.

وقال البراك في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الأربعاء إن إنتاج الكويت سيكون 2.431 مليون برميل يوميا مشيدا بالإجراءات الاستباقية التي تتبناها الدول المشاركة في اتفاق (أوبك+) والرامية إلى دعم توازن واستقرار السوق النفطية.

وجدد التأكيد على أن موقف الكويت دائما داعم وشريك لجهود أوبك وشركائها في إعلان التعاون في (أوبك+) بما يتماشى مع التطورات في السوق النفطية.

المصدر
كونا
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6 ديسمبر، 2023
0 11 أقل من دقيقة

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