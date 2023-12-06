سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من أمير قطر

6 ديسمبر، 2023
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة مساء اليوم اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا سموه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا لسموه هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه لأخيه صاحب السمو موفور الصحة ودوام العافية ولشعب دولة قطر الشقيق كل رفعة وازدهار.

المصدر
كونا
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6 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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