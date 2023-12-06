أمين عام مجلس التعاون: تمرين “تكامل/1” يجسد الانسجام والتنسيق الخليجي المستمر

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن تمرين (تكامل/1) الذي اختتم اليوم الأربعاء في الكويت بقيادة الجيش الكويتي وقوات درع الجزيرة يمثل تجسيدا للانسجام والتنسيق الخليجي المستمر.

وقال البديوي في تصريح للصحفيين عقب ختام التمرين الذي نفذت فعالياته في منطقة التدريب (الاديرع – الابرق) شمال غرب البلاد إن قادة دول المجلس يولون العمل العسكري المشترك اهتماما كبيرا ويوفرون لهذا القطاع كل ما من شأنه أن يحقق التكامل الخليجي في هذا المجال.

وأشاد بالروح الخليجية خلال تنفيذ التدريب بالتزامن مع ختام القمة الخليجية الـ44 في الدوحة إذ تمت تحت إشراف القيادة العسكرية الموحدة ومشاركة من دول مجلس التعاون الخليج مثمنا ما قطعته القيادة الخليجية الموحدة في تحقيق الاندماج والتكامل العسكري.

وبين أن القيادة العسكرية الموحدة في مجلس التعاون تتولى الإشراف على كل المؤسسات العسكرية إذ يعد تمرين (تكامل/1) الأول منذ إنشاء القيادة ودخولها حيز التنفيذ العام الماضي وهو معني بالقوات البرية مشيرا إلى أن التمارين القادمة ستعنى بالقوات البحرية والجوية.

يذكر أن فعاليات (تكامل/1) انطلقت في ال26 من نوفمبر الماضي وتأتي بعد قرار اللجنة العسكرية العليا لأعضاء مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ14.