العاصمة السعودية الرياض

السعودية تقر الميزانية العامة في 2024 بعجز متوقع يقدر بـ21 مليار دولار

6 ديسمبر، 2023
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أقرت المملكة العربية السعودية السعودي اليوم الاربعاء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 متوقعة عجز يقدر بـ79 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار).

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أقر الميزانية العامة التي قدرت الايرادات فيها بتريليون و172 مليار ريال سعودي (نحو 313 مليار دولار) فيما تم تقدير المصروفات بتريليون و251 مليار ريال (نحو 334 مليار دولار).

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

المصدر
وكالات
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6 ديسمبر، 2023
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