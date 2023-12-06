بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 17.52 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 17.52 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 52ر17 نقطة ليبلغ مستوى 40ر6655 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر219 مليون سهم عبر 10454 صفقة نقدية بقيمة 8ر47 مليون دينار (نحو 7ر145 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 47ر20 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5484 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 9ر98 مليون سهم عبر 4528 صفقة نقدية بقيمة 4ر13 مليون دينار (نحو 8ر40 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 01ر17 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7282 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 7ر120 مليون سهم عبر 5926 صفقة بقيمة 3ر34 مليون دينار (نحو 6ر104 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 95ر23 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5386 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 2ر88 مليون سهم عبر 3865 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 4ر38 مليون دولار).

وكانت شركات (المصالح ع) و(الإماراتية) و(تنظيف) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(أرزان) و(عقارات ك) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(الديرة) و(تحصيلات) و(المعامل) الأكثر انخفاضا.