وزير الأشغال العامة يدشن مركز المحاكاة للمراقبة الجوية في مطار الكويت الدولي

دشن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد اليوم الأربعاء مركز المحاكاة لنظام برج المراقبة ثلاثي الأبعاد في مطار الكويت الدولي الذي يستهدف تعزيز القدرات المهنية للعاملين في قطاع الملاحة الجوية.

وقال الوزير الاستاد في تصريح لتلفزيون دولة الكويت ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جهاز نظام المحاكاة 360 درجة وسيمكن من تدريب جميع مراقبي قطاع الملاحة الجوية في مطار الكويت.

وأوضح أن المركز يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للعاملين في قطاع الملاحة الجوية من مراقبي الرادار والأرصاد الجوية للعمل على نظام الحركة الجوية والاتصالات بالمطار.

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي لـ(كونا) إن المركز يحتوي على نظام يحاكي أنظمة الحركة الجوية في (الطيران المدني) واستغلال أنظمة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي.

وأضاف العتيبي أن هذا النظام سيمكن العاملين من تحسين كفاءاتهم المهنية وتعزيز مستوى سلامة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مبينا أن نظام المحاكاة يحتوي على ثلاث واجهات عرض لكل من أبراج المراقبة الثلاثة للمطار (برج المراقبة الجديد وبرج المراقبة الحالي والبرج الأرضي الحالي).

ولفت إلى أن جهاز المحاكاة يتكون من ثلاث وحدات رئيسية هي وحدات تحكم المشغلين ووحدات تحكم الطيارين وأجهزة العرض موضحا أن مهمة النظام تتمثل في تعزيز تدريب وحدات تحكم البرج عبر تزويد الوحدات بمعلومات ثنائية الأبعاد للحركة الجوية والحركة الأرضية من مستشعرات مراقبة الرادار وخطط الطيران.

وقال الاستاد إن النظام يتولى أيضا تنسيق المراكز الخارجية ومعلومات الأرصاد الجوية والطيران ويقدم صورا ثلاثية الأبعاد للحركة الجوية والأرضية تمثل المشهد البصري في مطار الكويت الدولي.

وأفاد بأنه تم تصميمه ليكون محاكيا للمطار ثلاثي الأبعاد ومحاكيا للمراقبة الجوية لتدريبات برج المراقبة إضافة إلى تطوير أساليب وإجراءات التحكم في مطار الكويت الدولي مؤكدا أنه سيتم إجراء العديد من التدريبات بشكل متزامن ومستقل من خلاله.

وزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد يدشن مركز المحاكاة للمراقبة الجوية في مطار الكويت الدولي

وزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد يدشن مركز المحاكاة للمراقبة الجوية في مطار الكويت الدولي

مركز المحاكاة للمراقبة الجوية في مطار الكويت الدولي