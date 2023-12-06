الداخلية: ضبط 8 أشخاص حاولوا تهريب نحو 100 كيلو من الشبو وادخالها الى البلاد عن طريق البحر

الداخلية: ضبط 8 أشخاص حاولوا تهريب نحو 100 كيلو من الشبو وادخالها الى البلاد عن طريق البحر

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط (8) أشخاص حاولوا تهريب نحو (100) كيلوجرام من (الشبو) وادخالها الى البلاد عن طريق البحر، وتقدر قيمتها السوقية بـ (2) مليون دينار كويتي.

حيث وردت معلومات تفيد عن قدوم سفينة الى دولة الكويت محملة بكمية من المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل قوة من ادارة التشكيلات وادارة الأمن البحري وبتكثيف التحري عن موقع السفينة وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطها في المياه الاقليمية الكويتية والقبض على طاقمها المكون من (7) متهمين من الجنسية الآسيوية.

وبتفتيش السفينة تبين وجود (6) جراكل مملوءة بكمية من مادة الشبو المخدرة، وبالتحقيق مع المتهمين أفاد أحدهم بأن (شخصاً) سيقوم باستلام الكمية، وبعد عمل كمين من قبل القوة تم ضبطه، وجاري احالتهم والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.