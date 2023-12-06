من المضبوطات

الداخلية: ضبط 8 أشخاص حاولوا تهريب نحو 100 كيلو من الشبو وادخالها الى البلاد عن طريق البحر

6 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط (8) أشخاص حاولوا تهريب نحو (100) كيلوجرام من (الشبو) وادخالها الى البلاد عن طريق البحر، وتقدر قيمتها السوقية بـ (2) مليون دينار كويتي.

حيث وردت معلومات تفيد عن قدوم سفينة الى دولة الكويت محملة بكمية من المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل قوة من ادارة التشكيلات وادارة الأمن البحري وبتكثيف التحري عن موقع السفينة وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطها في المياه الاقليمية الكويتية والقبض على طاقمها المكون من (7) متهمين من الجنسية الآسيوية.

وبتفتيش السفينة تبين وجود (6) جراكل مملوءة بكمية من مادة الشبو المخدرة، وبالتحقيق مع المتهمين أفاد أحدهم بأن (شخصاً) سيقوم باستلام الكمية، وبعد عمل كمين من قبل القوة تم ضبطه، وجاري احالتهم والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
6 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

جمعية الهلال الاحمر الكويتي تعلن وصول دفعة مساعدات جديدة الى قطاع غزة

6 ديسمبر، 2023

مدير عام البلدية يصدر قرارا بإلغاء المخالفات الورقية نهائيا

6 ديسمبر، 2023

إقلاع الطائرة الـ35 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة بحمولة 10 أطنان من المساعدات لتخفيف وطأة فصل الشتاء

6 ديسمبر، 2023

“الأغذية العالمي” يعلن إيقاف توزيع مساعداته الغذائية في شمال اليمن “مؤقتا”

5 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى