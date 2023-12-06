مدير عام بلديه الكويت المهندس سعود الدبوس

مدير عام البلدية يصدر قرارا بإلغاء المخالفات الورقية نهائيا

6 ديسمبر، 2023
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اصدر مدير عام بلديه الكويت المهندس سعود الدبوس الثلاثاء تعميما اداريا بإلغاء العمل بالمخالفات الورقية نهائيا، والتحول إلى المخالفات الالكترونية خلال 6 شهور.

وتضمن التعميم الاداري ميكنة مخالفات لوائح البلدية التي يتم تحريرها من قبل مفتشي عبر انشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية لضمان صدورها وفق قواعد وبيانات وقوانين وأحكام لوائح البلدية من اجل ضبط المخالفات وسلامة الاجراءات المتبعة في تحريرها.

والهدف من انشاء المنصة الالكترونية لمخالفات البلدية حتى يتم اثبات المخالفات وتوجيه الانذارات عن طريق جهاز الكتروني مرتبط بهذه المنصة وبرنامج آلي يشمل مراحل ضبط وتحرير المخالفات والاجراءات التالية لتحريرها بدءا من الوحدة التنظيمية واحالتها للإدارة القانونية ومنها الى ادارة التحقيقات وربط هذا البرنامج الآلي بتطبيق “سهل” و”هويتي” وبهذا النظام الالكتروني الجديد يتم الاستغناء بشكل نهائي عن الانذارات والمخالفات الورقية نهائيا.

وجاء في التعميم الاداري تكليف قطاع التطوير والمعلومات بإعداد مقترح بتشكيل فريق عمل لإعداد البرنامج بكافة مراحل اثبات المخالفات الكترونيا مع ربطه بتطبيق “سهل” و”هويتي”.

وكذلك حدد التعميم فترة شهرين لاعداد خطة لربط المخالفات في الاجهزة الذكية متضمنا اسم وبيانات المفتش ونوع لائحة ضبط المخالفات (صفة الضبطية القضائية) الى جانب المكان المحدد للمفتش وفق طبيعة اختصاصه ومركز عمله بالاضافة الى الزمان المحدد لوقت عمل المفتش والتي على اساسها يسمح له بممارسه عمله وكذلك إدارج جميع المخالفات الواردة في كل لائحة على حدا ضمن هذا البرنامج .

كما تضمن البرنامج الالكتروني امكانية طلب الصلح للمخالفات التي تقبل الصلح فيما يتضمن البرنامج ايضا امكانية تصوير امكانية تصوير واقعة المخالفة.

المصدر
بلدية الكويت
الوسوم
6 ديسمبر، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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