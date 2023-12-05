قوات الأمم المتحدة في لبنان تحذر من تصاعد “مثير للقلق” للعنف

قوات الأمم المتحدة في لبنان تحذر من تصاعد “مثير للقلق” للعنف

حذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) اليوم الثلاثاء من تزايد العنف على الحدود اللبنانية الصهيونية.

وجاء في بيان لليونيفيل “لقد شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف. ومستمرون في حث أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق (في جنوب لبنان) على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق”.

وأكدت البعثة الأممية لحفظ السلام مقتل جندي من الجيش اللبناني وإصابة ثلاثة آخرين عندما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قاعدتهم في وقت سابق.

وأعلن الجيش اللبناني مقتل جندي لبناني في قصفت لجيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه في منطقة النبي عويضة بالعديسة.

وفي الوقت نفسه، قتل مزارع سوري وأصيب عدد آخر عندما استهدفت مسيرة صهيونية بلدة أرنون في جنوبي لبنان.

وجاء القصف في أعقاب سلسلة من الهجمات على مواقع صهيونية بالقرب من الحدود والتي أعلن حزب الله، الموالي لإيران، مسؤوليته عنها.