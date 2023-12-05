“الأغذية العالمي” يعلن إيقاف توزيع مساعداته الغذائية في شمال اليمن “مؤقتا”

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إيقاف توزيع مساعداته الانسانية الغذائية عن ملايين المستفيدين “مؤقتا” في مناطق شمال اليمن التابعة لسلطات صنعاء.

وقال البرنامج الأممي في بيان إنه “اضطر الى إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الشمالية باليمن بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل الى الاتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفا واحتياجا”.

وأضاف أن “هذا القرار الصعب الذي اتخذ بالتشاور مع الجهات المانحة يأتي بعد قرابة عام من المفاوضات التي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 ملايين إلى 6.5 ملايين شخص.

وأوضح البرنامج أن “مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريبا” لافتا الى أن استئناف المساعدات الغذائية حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات قد يستغرق ما يقارب أربعة أشهر وذلك بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

وأكد أنه “سوف يواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية بهدف الحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية المرهون بتوفر التمويل اللازم وكذا تعاون السلطات في صنعاء”.

وأشار البرنامج إلى أن “عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة ستستمر مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفا واحتياجا بما يتماشى مع التغيرات في الموارد التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي”.

وذكر أنه يجري ترتيبات مماثلة لتحديد الأولويات بالنسبة لنحو نصف عملياته الإنسانية في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يتصدر فيه للوضع المالي المليء بالتحديات والذي يواجه القطاع الإنساني بأكمله.

وأكد البرنامج الذي تتمثل أولويته في توفير حياة كريمة للأشخاص المتأثرين بهذا الإيقاف انه “سوف يواصل العمل لإحراز تقدم في المفاوضات مع السلطات في صنعاء”.