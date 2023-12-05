لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

لجنة الشؤون التشريعية ناقشت الاقتراحات بقوانين بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

5 ديسمبر، 2023
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ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم، مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب مهند الساير ومقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري وأعضاء اللجنة النواب د. مبارك الطشه ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. جنان بوشهري وأسامة الشاهين وجراح الفوزان، إضافة إلى النائب عبدالله المضف من خارج أعضاء اللجنة.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي المختصون من وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة.

المصدر
الدستور
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5 ديسمبر، 2023
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