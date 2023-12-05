لجنة حماية الأموال العامة

لجنة حماية الأموال العامة ناقشت تكليف اللجنة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع

5 ديسمبر، 2023
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عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعا اليوم لمناقشة تكليف اللجنة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمستجدات الطارئة عليها.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا ومقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، وأعضاء اللجنة النواب حمد العليان ود.عبدالهادي العجمي ومهلهل المضف، بالإضافة إلى النائب د. مبارك الطشه من خارج أعضاء اللجنة.

كما حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، والمختصون من وزارة الدفاع، وديوان المحاسبة.

المصدر
الدستور
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5 ديسمبر، 2023
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