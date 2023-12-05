لجنة الميزانيات والحساب الختامي

لجنة الميزانيات ناقشت الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2023/2022

5 ديسمبر، 2023
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ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم، الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2023/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الخارجية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.

كما ناقشت اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الخارجية الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2023/2022.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي ومقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، وأعضاء اللجنة النواب د.حمد المطر، وسعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود.

وحضر من الجانب الحكومي ممثلون عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات العامة.

المصدر
الدستور
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5 ديسمبر، 2023
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