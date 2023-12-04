صورة أرشيفية

تركيا تحذر من “عواقب وخيمة” إذا حاول الاحتلال ملاحقة مسؤولي حماس في الخارج

4 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

قال مسؤول في المخابرات التركية اليوم الاثنين إن تركيا حذرت الاحتلال الإسرائيلي من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خارج الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في تركيا.

وأضاف المسؤول “تم توجيه التحذيرات اللازمة للمحاورين بناء على أنباء تتعلق بتصريحات لمسؤولين في الاحتلال، وجرى إبلاغ الاحتلال بأن (مثل هذا التصرف) ستكون له عواقب وخيمة”.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الصهيوني (شين بيت) رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الصهيونية أمس الأحد إن الاحتلال سيلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات.

المصدر
رويترز
الوسوم
4 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ألمانيا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في قطاع غزة

4 ديسمبر، 2023

لندن: احتمالات بسقوط أكثر من 180 ألف جريح و50 ألف قتيل من القوات الروسية منذ فبراير 2022

4 ديسمبر، 2023

البيت الأبيض: الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا تنفد

4 ديسمبر، 2023

أردوغان: نتنياهو سيحاكم كمجرم حرب

4 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى