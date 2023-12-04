تركيا تحذر من “عواقب وخيمة” إذا حاول الاحتلال ملاحقة مسؤولي حماس في الخارج

تركيا تحذر من “عواقب وخيمة” إذا حاول الاحتلال ملاحقة مسؤولي حماس في الخارج

قال مسؤول في المخابرات التركية اليوم الاثنين إن تركيا حذرت الاحتلال الإسرائيلي من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خارج الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في تركيا.

وأضاف المسؤول “تم توجيه التحذيرات اللازمة للمحاورين بناء على أنباء تتعلق بتصريحات لمسؤولين في الاحتلال، وجرى إبلاغ الاحتلال بأن (مثل هذا التصرف) ستكون له عواقب وخيمة”.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الصهيوني (شين بيت) رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الصهيونية أمس الأحد إن الاحتلال سيلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات.