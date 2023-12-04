داود معرفي يطالب وزير التربية والتعليم العالي بالإعتذار عن منصبه حال عدم تقديم حلول عاجلة للمشاكل في الوزارتين

داود معرفي يطالب وزير التربية والتعليم العالي بالإعتذار عن منصبه حال عدم تقديم حلول عاجلة للمشاكل في الوزارتين

قال النائب داود معرفي إن وزارتي التربية والتعليم العالي تواجهان مشاكل عديدة بحاجة إلى قيادة واعية لحلها، مطالبا الوزير بالقيام بإصلاحات ملموسة في أقرب وقت أو الاعتذار عن منصبه.

وقال معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ” يبدو لنا أن وزير التربية والتعليم العالي لا يملك صلاحيات ولا سلطة له على قياديي الوزارتين حتى ان توقيعاته واعتماداته غير مقدرة من قبل القيادين في وزارته”.

وأضاف “أنا لا أعلم كيف يقوم رئيس الوزراء باختيار وزرائه وكيف يضع أشخاصا في مناصب قيادية وهم غير قياديين”.

واعتبر ان ” وزير التربية غير قادر على إدارة على ادارة هذه المؤسسة ومرافقها الحساسة خاصة بعد اختياره لأشخاص غير مناسبين لهذا المكان”.

وقال معرفي إن ” وزير التربية غير قادر على معالجة الكثير من المشاكل، مشيرا إلى أن هناك مواطنين لديهم شكاوى، مطالبا جميع الوزراء ” بحل مشاكل الناس وفتح أبوابهم للاستماع لشكاواهم”.

وعقب قائلا ” يبدو أن الأبواب مغلقة إلا لأشخاص معينين مما يضطرنا لمعالجة شكاوى الناس من خلال العمل على نقلها للوزراء”.

وأبدى معرفي استغرابه من قيام إدارة التنسيق بفرز مدرسين ومدرسات يقطنون في مناطق بيان أو مشرف أو غيرها إلى محافظة الجهراء دون وضع اي اعتبارات لظروفهم الاجتماعية ولا مراعاة للكتب الموقعة من الوزير.

وانتقد معرفي تعامل وزارة التعليم العالي مع من يريد تصديق شهاداته كأنه مجرم، مشيراً إلى أن هناك شهادات يتم تصديقها من موظفين ويتم رفض تصديق مثيلاتها من موظفين آخرين.

وكشف معرفي انه اجتمع مع الوزير ونقل إليه كل تلك المشاكل من دون جدوى، مضيفا ان الدارسين في الخارج وأهاليهم يعانون الأمرين عندما يذهبون للاستفسار عن موضوع ما في التعليم العالي.

وشدد على ان استمرار ما يحدث في وزارتي التربية والتعليم العالي أمر غير مقبول، مطالبا الوزير بإصلاح تلك الأوضاع أو الاعتذار عن الاستمرار بمنصبه اذا لم يصلح هذه الأوضاع في وقت قياسي.

وقال معرفي ” نحن لا نملك الوقت لمجامل الوزير التربية وما نستعرضه الآن يعتبر تنبيها له فإما أن يقوم بالإنجاز أو أن يرحل” ، مؤكدا حاجة الوزارتين الى قيادة واعية.