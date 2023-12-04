مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين الموافق 4/12/2023 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

أطمئن مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه للحالة الصحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي لا تزال بفضل من الله عز وجل ومنته مستقرة مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن ينعم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعافية وأن يمن على سموه رعاه الله بالشفاء العاجل.

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء نتائج الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي والذي انتهى دون تقديم أي اقتراحات وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بما قدمه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من ردود وبيانات وحقائق أثناء تفنيد سموه لمحاور الاستجواب منوها بالأجواء الديمقراطية التي سادت جلسة الاستجواب.

وبمناسبة فوز مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال عملية التصويت التي جرت في مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس الأسبوع الماضي أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا أن هذا الفوز يعكس الرؤية الواعدة والتطلعات الطموحة للمملكة في ظل القيادة الحكيمة للمملكة ويأتي استكمالا لبقية الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية والمتسقة مع رؤية المملكة 2030 والتي تعود بالنفع على المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وبمناسبة الذكرى ال52 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي صادف يوم السبت الماضي أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهنئته وتبريكاته إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق سائلا الله العلى القدير أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نعمتي الأمن والأمان وأن يسدد خطاها لمزيد من التطور والتقدم والرخاء على مختلف الأصعدة والميادين مؤكدا عمق الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزه مجددا دعوة دولة الكويت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي أزهق ومازال آلاف الأرواح البريئة مشددا بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي لابد أن يقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب مؤكدا أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار كافة الجهود لوقف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام تمهيدا للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.