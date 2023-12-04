الجمعية الكويتية للإغاثة: تجهيز 77 شاحنة محملة ب1000 طن من المساعدات لغزة

أعلن مسؤول إغاثي كويتي اليوم الاثنين عن تسيير قافلة مساعدات إغاثية عاجلة قريبا إلى قطاع غزة تضم 77 شاحنة محملة بنحو 1000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن العمل يجري لتجهيز المساعدات في الحاويات والمغلفات وهي عبارة عن 1000 طن من السلال الغذائية والطحين وعبوات المياه المعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية.

واضاف ان حملة تجهيز القافلة تأتي تنفيذا لاتفاق أبرمته الجمعية الكويتية للاغاثة مع جمعية (دار الأورمان) المصرية الشهر الماضي بقيمة نصف مليون دولار من أجل تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لأهل غزة.

وأوضح الثويني ان فريقا ميدانيا من (الجمعية الكويتية للإغاثة) قام بزيارة تفقدية لمستودعات جمعية (دار الأورمان) المصرية بالقاهرة لمتابعة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتسيير الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية إلى قطاع غزة.

ولفت الى ان الاتفاق المبرم بين الجمعيتين يأتي في إطار الحملة الشعبية في الكويت لدعم الوضع الإنساني لأهل فلسطين (فزعة لفلسطين) وبدعم مالي مقدم من خمس مؤسسات حكومية وأهلية وخيرية كويتية هي (بيت الزكاة الكويتي) و(شركة ماي فاتورة) (الهيئة العامة لشئون القصر) و(الأمانة العامة للأوقاف) و(جمعية العون المباشر).

وأعرب الثويني عن الأمل في إتمام عملية تجهيز قافلة المساعدات بالسرعة الممكنة وتسييرها الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري تمهيدا لتسليمها للهلال الاحمر الفلسطيني بالتعاون مع الجانب المصري.

وانطلقت حملة (فزعة لفلسطين) منذ الأيام الأولى لعدوان قوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

واشتركت في الحملة 27 جمعية خيرية وجهة حكومية ومؤسسة مانحة كويتية وسط تفاعل شعبي كبير من أجل توفير الدعم الإنساني والاحتياجات العاجلة والتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة.