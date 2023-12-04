الداخلية: القبض على منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي

بمتابعة حثيثة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال، من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي.

حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وجمع الأدلة ومعرفة تحركات المتهمين وبالاستعانة برجال القوات الخاصة اسفر ذلك عن ضبط المتهمين بعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة المختصة.

كما تبين ان المتهمين من ارباب السوابق وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية ومبالغ نقدية كانت بحوزتهم، وجاري استكمال التحريات حول الواقعة واحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة.

واذ تؤكد وزارة الداخلية على انها كانت تعمل بصمت لرصد الجناة حتى لا تؤثر على عملية التحري والوصول الى الجناة، وتؤكد بأن رجال وزارة الداخلية دائماً على يقضة ويقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلد والتعدي على حقوق الآخرين.