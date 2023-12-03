الدوري الإسباني: فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو والاستئثار بالمركز الثالث

قاد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد فريقه برشلونة للفوز في عقر داره على نادي العاصمة 1-0 الاحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم

وسجل فيليكس (24 عاما) الذي انتقل إلى صفوف أتلتيكو مقابل صفقة ضخمة بلغت 138 مليون دولار في عام 2019 قادما من بنفيكا قبل أن تتم اعارته الى تشلسي الإنكليزي أوائل 2023 ثم النادي الكاتالوني هذا الصيف، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 واعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله أمام رايو فايكانو 1-1 في المرحلة الماضية.

وهو الهدف الثاني للمهاجم البرتغالي في الدوري بعد أول أمام ريال بيتيس في المرحلة الخامسة، ليفك صيامه عن التهديف الذي استمر لـ 12 مباراة.

وشهدت المباراة تألق الحارس الشاب إيناكي بينا (24 عاما) الذي وقف بين الخشبات الثلاث بدلا من الالماني مارك أندري تير شتيغن المصاب، بتصديه للعديد من الفرص الخطيرة لأتلتيكو.

واستأثر برشلونة بمفرده بالمركز الثالث الذي كان يتقاسمه مع أتلتيكو قبل هذه المرحلة بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، وبقي على مسافة قريبة من غريمه ريال مدريد المتصدر ووصيفه جيرونا مفاجأة هذا الموسم برصيد 38 نقطة لكل منهما، بعد فوز الاول على غرناطة 2-0 والثاني على فالنسيا 2-1 السبت.

ومُني أتلتيكو بخسارته الاولى بعد فوزين على فياريال 3-1 وريال مايوركا 1-0.

وإلى جانب الحارس تير شتيغن، غاب عن النادي الكاتالوني غافي وماركوس ألونسو، فيما دفع مدربه تشافي هرنانديس بالثلاثي الهجومي البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيليكس.

وكاد برشلونة يفتتح التسجيل بعد دقيقة من صافرة البداية، إلا أن تسديدة رافينيا لم تجد الشباك، في حين سدد ليفاندوفسكي كرة مقصية بقدمه اليمنى من علامة الجزاء إلى جانب المرمى المشرّع (13).

ولم ينتظر حامل اللقب كثيرا لهز شباك ضيفه بعد لعبة جماعية بدأها الفرنسي جول كونديه إلى رافينيا الذي مرر إلى فيليكس على الجهة اليسرى من المنطقة، ليروض الاخير الكرة وينقرها من فوق الحارس السلوفيني يان أوبلاك (28).

وتصدى أوبلاك لكرة جديدة من فيليكس ليحرمه من هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه (44).

واستهل برشلونة الشوط الثاني بتسديدة من رافينيا من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم (58)، ورد بعد دقيقة الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو بأخرى في الشباك الخارجية لمرمى الحارس بينا.

واستبدل الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو المهاجم الدولي ألفارو موراتا بعد ست دقائق من اهداره فرصة التعادل بتسديدة خارج المرمى (61) بلاعب برشلونة السابق الهولندي ممفيس ديباي العائد من الاصابة.

وسدد فيليكس كرة من 20 مترا مرت بمحاذاة المرمى (68)، قبل أن يغادر ويحل فيران توريس بدلاً منه (77).

وسدد ديباي كرة من ركلة حرة من 25 مترا طار لها الحارس بينا وحوّلها بقبضته اصطدمت بالعارضة (80)، وتابع ليفاندوفسكي اهدار الفرص بعدما خدع على الجهة اليمنى أحد مدافعي أتلتيكو داخل المنطقة وسدد أرضية مرت إلى جانب القائم المعاكس (86)، قبل أن يتدخل بينا مجددا أمام البديل الارجنتيني أنخيل كوريا بعدما أبعد تسديدته بصدره (90+4).

ألميريا يفشل في تحقيق باكورة انتصاراته

وفشل ألميريا متذيل ترتيب في تحقيق فوزه الاول هذا الموسم بعدما خرج بتعادل سلبي أمام ضيفه ريال بيتيس المنقوص.

وحصل النادي الأندلسي الذي تعرض لـ 11 هزيمة مقابل 4 تعادلات، على فرصة ذهبية لافتتاح رصيده من الانتصارات عندما طرد الحكم مدافع بيتيس هيكتور بيليرين اثر خطأ على لاعب الوسط أدري إمباربا في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وأنقذ الحارس البرتغالي روي سيلفا فريقه بيتيس من عدة فرص خطيرة في الشوط الثاني، في حين اصاب الفريق المضيف القائم مرتين.

قال لاعب وسط ألميريا سيرخيو أريباس لقناة موفيستار “لا يمكن أن تفشل في استغلال العديد من الفرص”.

وتابع “إنه أمر صعب بعض الشيء، لكن هذه هي كرة القدم”.

ويحتل بيتيس الذي ينافس على المشاركة القارية، المركز السابع برصيد 25 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن ريال سوسييداد السادس، فيما يقبع ألميريا في القاع مع 4 نقاط.

وسيطر التعادل السلبي ايضاً بين ريال مايوركا وضيفه ألافيس.

وتابع إشبيلية هدر النقاط بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة توالياً بتعادله مع ضيفه فياريال 1-1.

تقدم إشبيلية عبر البديل كيكي سالاس (75)، وعادل خوسيه لويس موراليس بعد دقيقتين لفريق “الغواصة الصفراء”.

ولم يذق النادي الأندلسي طعم الفوز منذ سحقه ألميريا 5-1، ليحقق 6 تعادلات مقابل هزيمتين أمام برشلونة 0-1 وريال سوسييداد 1-2.

وتجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما يحتل فياريال المركز الثالث عشر مع 16 نقطة.

وتختتم منافسات المرحلة الإثنين، بلقاء سلتا فيغو مع قادش.