“العون المباشر” الكويتية تفتتح مستوصفا صحيا في حضرموت شرقي اليمن

افتتحت جمعية (العون المباشر) الكويتية اليوم الأحد مستوصفا صحيا بمحافظة (حضرموت) شرقي اليمن يقدم خدماته لنحو 6800 شخص بتمويل فاعلات خير من دولة الكويت.

وقال نائب المدير الإقليمي ل (العون المباشر) مكتب اليمن أحمد وهاب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المستوصف الذي أقيم في منطقة (مهينم) بمديرية (الريدة وقصيعر) يهدف لتقديم خدمات الرعاية الصحية لآلاف الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول عليها.

وأضاف أن (العون المباشر) تهدف من إنشاء المرافق الصحية إلى تعزيز القطاع الصحي في اليمن بعد أن غدت خدمات الرعاية محدودة نتيجة النقص المزمن في الإمدادات والمعدات.

ومن جانبه أوضح منسق مشاريع المياه والإنشاء بمكتب (العون المباشر) بدر حميدان في تصريح ل(كونا) أن مبنى المستوصف يتكون من أربع غرف ودورة مياه للنساء وأخرى للرجال وصالتي انتظار وتم تجهيزه بالأثاث والأجهزة والمعدات الطبية ومنظومة شمسية ومحرقة طبية متكاملة للمخلفات.

وبدوره أشاد مدير مكتب الصحة والسكان بساحل (حضرموت) محمد الجمحي في تصريح صحفي بتدخلات جمعية (العون المباشر) في توفير خدمات الرعاية الصحية مبينا أن الوحدة الصحية ستقدم خدمة كبيرة لأهالي المنطقة.

وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت على تدخلاتها الإنسانية المؤثرة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها اليمن.

العون المباشر تفتتح مستوصفا صحيا في (حضرموت) شرقي اليمن