سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

3 ديسمبر، 2023
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة مساء اليوم اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا جلالته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا لجلالته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة ودوام العافية ولشعب مملكة البحرين الشقيق كل رفعة وازدهار.

المصدر
كونا
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3 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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