وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ44 بالدوحة

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال158 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته ال44 المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من مواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو القادة في القمة الخليجية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها.

ومن المقرر أن يشارك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثلاثاء القادم في أعمال القمة الخليجية ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.