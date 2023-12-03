بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 21.10 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 21.10 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 10ر21 نقطة ليبلغ مستوى 74ر6632 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر0 في المئة.

وتم تداول 152 مليون سهم عبر 8269 صفقة نقدية بقيمة 3ر38 مليون دينار (نحو 8ر116 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر4 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5448 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 4107 صفقة نقدية بقيمة 6ر17 مليون دينار (نحو 6ر53 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر27 نقطة ليبلغ مستوى 07ر7264 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 75 مليون سهم عبر 4162 صفقة بقيمة 6ر20 مليون دينار (نحو 8ر62 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5347 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 2ر61 مليون سهم عبر 3046 صفقة نقدية بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 4ر49 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(التعمير) و(المعامل) و(سكب ك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(ارزان) و(تجاري) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سنرجي) و(ورقية) و(تنظيف) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.